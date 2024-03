Messina, guardia giurata accoltellata all'ospedale "Piemonte": 40 punti di sutura

Attimi di grande paura questa mattina all'ospedale Piemonte, dove una guardia giurata è stata accoltellata ad un braccio. Erano circa le 6.30 quando un uomo di 40 anni si è presentato in ospedale pretendendo di entrare al Pronto Soccorso per fare visita ad un amico. Al diniego da parte del personale medico l'uomo ha cominciato a minacciare i presenti fino a quando non ha tirato fuori il coltello e colpito al braccio la guardia giurata presente, provocandogli una ferita molto profonda. La guardia giurata è stata subito soccorsa e sono stati necessari 40 punti di sutura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato poco dopo il 40enne. Le forze dell'ordine stanno anche verificando le immagini delle telecamere presenti per definire tutte le fasi dell'aggressione.

IN AGGIORNAMENTO