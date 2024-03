Assunzioni, come cambia il Comune di Messina

Da un concorso all’altro. Le porte girevoli di Palazzo Zanca non smetteranno di muoversi nei prossimi mesi. Il turn over, quello che al Comune mancava dal 1998, è appena cominciato e la stessa cosa vale anche per le società partecipate che stanno per aprirsi a nuove assunzioni.

Martedì i 101 neo dipendenti, quelli che mercoledì scorso hanno firmato il loro contratto a tempo indeterminato, torneranno nel salone delle Bandiere per ricevere, per così dire, il mandato. Cioè scopriranno a quale dipartimento sono stati destinati. Una distribuzione suscettibile di cambiamenti in base ad attitudini individuali che dovessero emergere nei giorni successivi ma che, in linea di massima, ma che darà nuovi equilibri ai diversi settori dell’apparato comunale. Facendo scoprire, peraltro, anche le “priorità” del governo Basile. «Gli istruttori amministrativi saranno distribuiti a pioggia su tutti i dipartimenti – dice il sindaco –. Gli altri neo assunti saranno un po’ più concentrati nell’area tecnica, quindi manutenzione, mobilità, urbanistica, ambiente». La lettura è che la gran mole di progetti che il Comune ha in pancia con Pon Metro, Pnrr e presto Fua, meritano un gruppo di lavoro superiore a quello che finora ha comunque fatto un egregio lavoro.