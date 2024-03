Messina, tariffa mensile in Ztl. E lunedì aprirà il Fosso “automatico”

L’appuntamento è per le 9 di lunedì mattina. Anche il parcheggio La Farina, per tutti “il Fosso” sarà automatizzato. Stop all’uso dei gratta e sosta e spazio alle novità delle colonnine con il distributore di ticket, della cassa automatica e a questo punto della apertura h24. Un’automazione che è già avvenuta a Villa Dante dove il numero di auto è decisamente cresciuto in questo mese e si sta mantenendo alto anche adesso che è tornato a pagamento. Ma che è già avvenuta anche al Cavallotti, il multipiano principe della città che, di mattina, è spesso “tutto esaurito”.

Ma ci sono anche altre novità in termini di parcheggi. Una riguarda l’apertura del parcheggio d’interscambio di Campo delle Vettovaglie che sarà “formalizzata” il 5 aprile, l’altra è ancora a casa Atm.

L’azienda di trasporti ha lanciato gli abbonamenti mensili anche per le Ztl. L'iniziativa è stata presentata a palazzo Zanca da sindaco Basile, dal suo vice Mondello e dal presidente della società Giuseppe Campagna, con i consiglieri Carla Grillo e Salvatore Ingegneri.