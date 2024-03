Messina, ragazzini lanciano sassi dal tetto dell'ex ospedale "Margherita": sos della municipalità VIDEO

Allertato dai residenti della zona, preoccupati per la pericolosità dell'episodio, sia per i minori che per passanti, il presidente della Municipalità stigmatizza l'azione dei ragazzini e chiede un maggiore controllo sull'area