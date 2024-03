Il Garante sui detenuti in Calabria: "Uno scempio bambini in carcere"

«Esco dalla sezione di un carcere calabrese in cui ho avuto modo di incontrare una giovane mamma detenuta da qualche mese insieme al suo bimbo di appena un anno e mezzo. Che dire, se non che sembra impossibile immaginare che, in pieno terzo millennio, possano presentarsi scene di questo tipo». A dirlo è il garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Calabria Luca Muglia, che esprime «sdegno» per lo «scempio dei bambini in carcere». «Lo sgomento - afferma in una nota - non involge, evidentemente, il merito processuale che ha portato la giovane donna ad essere collocata in carcere. Ho rispetto del lavoro dei magistrati e dell’applicazione delle norme vigenti. Né tantomeno lo stupore è da ascrivere all’Amministrazione penitenziaria, ove si consideri che nel caso di specie la direttrice, la Polizia penitenziaria, l’Area educativa e sanitaria hanno dimostrato sensibilità e grande attenzione ai bisogni del minore e della madre».