Milazzo, il consigliere Doddo aggredito e ferito da uno sconosciuto

Increscioso episodio ieri mattina nel rione Vaccarella. Il consigliere comunale Pippo Doddo, 86 anni è stato aggredito da uno sconosciuto che dopo averlo apostrofato in malo modo, ha prima cercato di colpirlo con un pugno e poi l’ha scaraventato a terra. Un impatto devastante per il politico che ha subìto la frattura del femore e adesso si ritrova ricoverato a Messina anche perché al Fogliani non vi sarebbero stati posti letto disponibili. Una vicenda che presenta molti lati oscuri quella che gli agenti del locale Commissariato di Polizia stanno cercando di ricostruire ascoltando non solo la testimonianza della vittima ma anche di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze.

L’aggressione – secondo la prima ricostruzione – è avvenuta poco dopo le poco dopo le 8 nelle vicinanze dell’icona di Padre Pio, nel quartiere marinaro. Doddo, che tra l’altro ieri festeggiava anche l’onomastico, come d’abitudine (ama passeggiare per diverse ore della giornata) aveva raggiunto a piedi la zona di Vaccarella e dopo una breve sosta per salutare gli amici stava rientrando verso il centro cittadino. Improvvisamente gli si sarebbe avvicinato un uomo che dopo averlo accusato di non meglio precisate “colpe” gli avrebbe sferrato un pugno, per fortuna schivato e poi una spinta che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra. Mentre il consigliere veniva soccorso, l’aggressore si sarebbe dileguato. Accompagnato a casa, verso le 10, l’esponente politico, ancora sotto choc, ha notato che il dolore alla gamba aumentava e così si è presentato al Pronto Soccorso del “Fogliani” dove è stata refertata la rottura del femore. Quindi il trasferimento a Messina nella casa di cura polispecialistica Cristo Re dove verrà operato. Vicinanza a Doddo che è il “decano” dei consiglieri è stata espressa sia dai consiglieri comunali che dall’Amministrazione che hanno fortemente condannato il grave atto, auspicando che venga fatta chiarezza e accertate le responsabilità.