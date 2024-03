Ponte sullo Stretto, nel vivo le procedure di impatto ambientale

Il vero scoglio da superare per il progetto del Ponte e di tutte le opere connesse non è il voto definitivo del Cipess – sembra davvero difficile che il Comitato interministeriale dica no a un progetto che il Governo considera strategico e il Parlamento, approvando la legge del maggio 2023, ha definito urgente e necessario – ma è lo step da compiere in sede di Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica.

Se ne sta parlando e scrivendo in questi giorni, perché la Commissione nazionale Via-Vas sta per terminare il proprio mandato quadriennale, con la scadenza fissata al prossimo 24 maggio. L’interrogativo, dunque, riguarda i tempi. Visto che l’obiettivo del ministro Salvini e della società Stretto di Messina, come confermato ieri dall’amministratore delegato Pietro Ciucci, è che il Cipess si pronunci entro la fine di giugno, e dato che le procedure Via-Vas sono state riavviate da pochi giorni, il rischio concreto è che non ci si arrivi e che si dovrà, quindi, aspettare la nomina della nuova Commissione, con tempi che si allungheranno inevitabilmente.

È importante precisare che la Commissione in via di scadenza è quella della Via-Vas, mentre resta in servizio quella chiamata ad esaminare, in via urgente e prioritaria, tutti i progetti del Pnrr. A presiedere entrambe le Commissioni è il magistrato Massimiliano Atelli, componente del Cda dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal 2008 dirigente del ministero dell’Ambiente e dal 2021, come detto, con il doppio incarico di presidente della Commissione tecnica Pnrr e della Commissione per le Valutazione ambientali, a sua volta suddivisa in due sotto-Commissioni, quella per la “Via”, coordinata dall’avv. Paola Brambilla, e quella per la “Vas”, guidata dall’ing. Bernardo Sera.

L’auspicio dell’ad della “Stretto” è che l’attuale Commissione, presieduta da Atelli, possa riprendere in mano il “dossier Ponte”, riavviando quelle procedure che erano state parzialmente completate tra il 2022 e il 2011 e poi drasticamente interrotte a causa della decisione dell’allora premier Mario Monti di fermare l’intero iter e di porre in liquidazione la società concessionaria dello Stato.