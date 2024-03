Lipari, nel giorno di San Giuseppe si rinnova la benedizione del "Quadaro"

Quello più noto a Malfa (Salina) si celebra il 19 marzo e, nello stesso giorno, anche a Acquacalda (frazione di Lipari). A Lingua (frazione di Salina) solitamente la tradizione si rinnova la domenica dopo il 19, anche se quest'anno è stata anticipata alla domenica precedente per non sovrapporsi alla solennità delle Palme; a Leni (altra frazione di Salina) e Quattropani (frazione di Lipari) invece si celebra l'1 maggio, giorno di San Giuseppe lavoratore.

Si tratta di un'antica tradizione che lega devozione e senso di appartenenza: ogni anno vengono cotti in appositi pentoloni (i quadari appunto) enormi quantità di legumi (ceci,fagioli e fave), distribuiti ai presenti dopo la benedizione. Il Quadaro (o Tavuliata) è presente in tutte le Isole Eolie.

A Lipari è stato il parroco della comunità parrocchiale di San Giuseppe a benedire il Quadaro stamattina: "San Giuseppe è il padre della provvidenza sempre venuto in soccorso di quanti a lui si sono votati e hanno sperimentato la potenza", ha detto il sacerdote. In serata la messa solenne presieduta da padre Antonello Angemi e subito dopo la processione del simulacro per le vie del centro.