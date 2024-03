Passaporti a Messina: attivata l'agenda prioritaria sul portale prenotazioni

È dedicata a coloro che hanno necessità di ottenere il documento nei 30 giorni successivi alla richiesta e consentirà di prenotarsi anche a chi abbia già ottenuto una prenotazione per una data più lontana.

Sull'applicazione passaporti on line è infatti attiva dal 12 marzo una nuova funzione di prenotazione "prioritaria", dedicata agli utenti che non abbiano ottenuto una prenotazione sull'agenda ordinaria in tempo utile e che, per documentati motivi (salute, lavoro, studio, turismo...), abbiano urgenza di ottenere il passaporto entro 30 gg.

La Questura di Messina dal mese di marzo ha destinato nuove risorse per rispondere più adeguatamente alle richieste di rilascio di passaporto. Aumentati gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Passaporti, che riceve l’utenza dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, e nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, anche nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale della Polizia di Stato e nella sezione dedicata alla Questura di Messina.