Messina, i topi banchettano in libertà in una baracca abbandonata del rione Taormina VIDEO

A pochi passi dallo stadio Celeste, a Messina, c'è un ricovero... per i ratti. Più di qualche topolino - alcuni belli pienotti - banchetta tra i rifiuti scivolando tra un cartone e un sacchetto dell'immondizia abbandonato a ridosso delle baracche demolite ormai da oltre 5 anni. Siamo a rione Taormina, e qui i topi stanno che è una meraviglia. Chi lo osserva... un po' meno. Soprattutto gli abitanti delle altre baracche ancora in piedi in una delle favelas più antiche della città di Messina.