Ponte sullo Stretto, decenni di analisi su terremoto e venti confluiti nel progetto. Ecco cosa dicono gli esperti

Decenni di studi sismici stanno alle spalle della progettazione definitiva riguardante il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. «I ponti sospesi come il Ponte sullo Stretto – si legge nella relazione – sono strutture con una caratteristica insensibilità ai terremoti grazie alla loro sostanziale estraneità alle frequenze delle azioni sismiche. L’azione sismica sul Ponte, con particolare attenzione alle opere a terra, è stata oggetto di grandissima attenzione sin dalle fasi iniziali degli studi per la progettazione. Il potenziale sismogenetico dell’area dello Stretto non è in grado di produrre terremoti di magnitudo più elevata di quella di progetto considerato per il Ponte (7,1 scala Richter). Con un sisma di questa magnitudo, il Ponte rimane in campo elastico, ossia non subisce danni, mantenendo quindi ulteriori margini di sicurezza oltre la soglia prevista. Decenni di studi hanno determinato il consolidamento delle conoscenze sul terremoto del 1908 (7,1 Richter) e della faglia principale che lo ha generato classificandolo come un evento estremamente raro con tempi di ritorno di oltre duemila anni. Inoltre, come detto, in sede di aggiornamento del progetto definitivo, il quadro sismo-tettonico dell’area dello Stretto è stato rivisto al 2023». Ci saranno ulteriori aggiornamenti, come ribadito dall’ad della “Stretto” Pietro Ciucci, nella redazione del progetto esecutivo.

E per il vento? «Il Ponte sullo Stretto può essere definibile come “disegnato dal vento”. Grazie alle caratteristiche aerodinamiche del profilo alare è stato progettato per resistere a venti con velocità superiore a 216 Km/h, anche se in oltre venti anni di monitoraggi eolici effettuati da un centro meteo locale non è mai stata raggiunta una velocità di vento superiore ai 150 Km/h. Massima attenzione è stata dedicata anche ai venti medio-bassi (sotto i 70 Km/h) che per molti Ponti hanno rappresentato una vera insidia. Gli anni di studi in Galleria del vento hanno permesso di portare il comfort di attraversamento e la stabilità a livelli ottimali. Il profilo alare, inoltre, grazie alle verifiche effettuate in Galleria del vento, consente un regolare svolgimento del traffico anche in presenza di forte vento. Aperto a treni e auto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno». Ma sugli aspetti più tecnici riguardanti le conseguenze dell’azione del vento sulle strutture del manufatto stabile riferiamo in questa stessa pagina.

Infine, la questione della percorribilità ferroviaria: «L’analisi di percorribilità ferroviaria è stata eseguita simulando l’incrocio in velocità in qualsiasi posizione di due convogli pesanti da 750 metri. L’analisi statica è stata calcolata con la presenza di quattro treni di 750 metri, due treni su ciascun binario».