Corse illegali di cavalli, sequestri a Messina. Sigilli a stalle abusive

Non si ferma l’azione dei carabinieri per arginare il fenomeno criminale delle corse clandestine nelle città siciliane. Dopo Catania i militari dell’Arma hanno avviato ieri controlli a Messina. La denuncia indicante luoghi e ubicazione delle stalle, era stata presentata appena pochi giorni addietro da Enrico Rizzi, influencer per i diritti degli animali. Era stato lui a risvegliare un’ondata di indignazione per un fenomeno che negli anni si è radicato nelle città, alle volte trascurato, tanto da diventare appuntamento fisso per la criminalità. Attorno alle corse clandestine di cavalli, infatti, ruotano scommesse illegali gestite da esponenti della malavita.

«Ringrazio sentitamente – ha dichiarato Enrico Rizzi – i Carabinieri per l’intervento in una zona a nord della città da me segnalata per le stalle e già nota per le corse clandestine. Spero che tale iniziativa sia in grado di dare un duro colpo a chi, in barba ad ogni regolamento, continua a detenere cavalli in luoghi che spesso sono veri e propri tuguri». Gare clandestine che hanno visto, come nel recente caso occorso nella vicina provincia di Catania, finanche la diffusione di un video dove i cavalli venivano incitati a colpi di pistola.

Dopo la denuncia di Rizzi, numerosi equini sono stati posti sotto sequestro. Ora è la volta delle stalle di Messina.

Rizzi aveva già sottolineato come la città dello Stretto sia stata una delle prime ad avere utilizzato varietà di cavalli particolarmente costosi oltre che, per le dimensioni ridotte, più gestibili in ambienti urbani proprio per le corse clandestine. E come si sa Messina è una delle città in cui il fenomeno assume dimensioni inquietanti.

«Purtroppo – ha concluso Rizzi – manca ancora una presa di coscienza del mondo della politica che si evidenzia, peraltro, dalle pene di legge irrisorie oltre che pericolosamente non proporzionate alla gravità del fenomeno. Di certo io non mi fermo».