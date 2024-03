Milazzo, nel piano Sais il biglietto sarà meno caro

Dopo decenni in cui il servizio di trasporto pubblico in città è stato un optional utilizzato da pochissimi cittadino, l’arrivo – dal prossimo 1 aprile – della Sais a Milazzo potrebbe rappresentare una svolta. La società palermitana, che subentrerà all’Ast con un contratto-ponte sino al 31 dicembre 2025, in attesa della gara novennale, è infatti intenzionata a rivoluzionare l’offerta di trasporto, assicurando non solo corse più puntuali e soprattutto in linea con le esigenze degli utenti, ma prevedendo dei prezzi più bassi per coloro che utilizzeranno il bus per spostarsi nel territorio urbano. L’azienda ha chiesto all’Amministrazione di rimodulare le tariffe operando delle riduzioni per quel che concerne il biglietto giornaliero e gli abbonamenti. Proposta accettata, l’Esecutivo ha approvato le nuove tariffe. Così, fermo restando il costo di 1,20 euro per il biglietto ordinario di corsa semplice anche in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione, cambieranno invece i prezzi relativi al biglietto giornaliero (da 5 euro scenderà a 3,50 euro), all'abbonamento settimanale (12 euro anziché 15), a quello mensile (40 euro anziché 48 euro) mentre lo stesso abbonamento per gli under 20 passa da 36 a 35 euro.