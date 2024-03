Messina, i lavori al viadotto Ritiro: varata anche la seconda e ultima trave sull’impalcato

L’ultimo miglio, insomma, di una strada che adesso si presenta in discesa. Questo tipo di lavori, partiti a fine febbraio, hanno consentito la posa delle ultime due campate del viadotto Ritiro. Per una settimana l’uscita della tangenziale di Giostra è stata chiusa in entrata proprio per consentire le manovre della gru complicate, allora, dal forte vento. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare a Messina i vertici della Toto Costruzioni per la verifica delle operazioni sinora portate a compimento e per un confronto con il Consorzio Autostrade Siciliane. La data di consegna dell’opera rimane sempre tra la metà e la fine di giugno, poi servirà il tempo dei collaudi per la completa riapertura. Il 21 marzo è previsto un consiglio comunale aperto con la presenza dei vertici della Toto Costruzioni.