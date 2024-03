Incidente in tangenziale, fortunatamente senza feriti, poco dopo le 14 di oggi. Un'auto ha tamponato la vettura che la precedeva proprio all'altezza dello svincolo di Messina Centro. In attesa che giungessero sul posto i mezzi per il soccorso stradale, lunghe code si sono immediatamente formate in direzione Catania, vista anche l'ora di punta.

IN AGGIORNAMENTO