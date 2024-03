Milazzo, la nuova stazione cresce ma il bar-ristorante è un rebus

Sono trascorsi oltre 100 giorni dalla manifestazione di interesse pubblicata da Ferservizi, società del gruppo Ferrovie dello Stato per la locazione di un ampio locale commerciale (ben 290 mq) da adibire ad attività di bar e ristorazione principalmente per la clientela ferroviaria, ma ad oggi nessuna notizia. Neppure se siano state presentate istanze. Un silenzio che suscita qualche perplessità anche perché nel corso di un incontro che Rfi ha avuto con il Comitato Pendolari Spontaneo finalizzato ad illustrare il cronoprogramma degli interventi che si intende attuare nella tratta compresa tra Messina e Patti, si è parlato della sistemazione di altre stazioni, oltre quella di Milazzo, ma non si è detta nulla in merito a questi locali.

La nuova stazione ferroviaria di Grazia, comunque, già con i lavori di ammodernamento in atto sta cambiando volto. Dopo la realizzazione delle opere murarie, si sta lavorando per l’inserimento di tre ascensori e nuovi percorsi tattili per non vedenti ed ipovedenti. Alla fine sarà attenzionato anche il piazzale esterno che sarà messo in sicurezza per evitare che, soprattutto nelle ore serali e notturne diventi una area a rischio. Un investimento insomma importante in una stazione che movimenta oltre 800 mila persone all’anno e che – non va dimenticato – oltre ad essere la porta delle Eolie, registra un movimento importante di viaggiatori pendolari.

Nel corso del confronto si è parlato, come detto anche delle altre stazioni con la conferma che è in fase di studio ad esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell’accessibilità al secondo binario della stazione di Barcellona-Castoreale, dove potrebbero essere installati i distributori di snack. Inserita nel programma, la realizzazione di almeno uno stallo riservato alla sosta dei veicoli di persone disabili nel piazzale della stazione di Terme Vigliatore, Nuove pensiline nella fermata che serve i paesi di Novara, Montalbano e Furnari. Si provvederà anche al rinnovo della cartellonistica così come la predisposizione di segnaletica verticale e orizzontale.

In merito allo Scalo di Falcone, per l’installazione di una pensilina con annessa seduta per consentire il riparo dalle intemperie, sono in corso le attività progettuali volte a inserire tale intervento tra le attività da realizzarsi nel 2024. Analogo discorso per la fermata Oliveri-Tindari. Il Comitato ha inoltre richiesto l’installazione di distributori di snack nella stazione di Patti-San Piero Patti, Capo d’Orlando-Naso e S. Agata Di Militello. Una proposta che sarà oggetto di valutazione da parte della competente struttura di Ferrovie dello Stato.