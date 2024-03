Messina, Evento "Generazione X. Lavoro: istruzioni per l'uso": accesso gratuito all'hub inmoviMEnto .

Mercoledì 13 marzo alle 17:30, l'HUB inmoviMEnto di via Attilio Gasparro 18, ospiterà "Generazione X. Lavoro: istruzioni per l'uso", appuntamento promosso dai giovani del Movimento Cristiano Lavoratori di Messina sulle skills necessarie per entrare nel mercato del lavoro ma soprattutto sugli strumenti disponibili per avviare imprese e attività autonome.

Durante l’appuntamento, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, il dott. Domenico Baldaro, esperto in politiche attive del lavoro approfondirà – anche attraverso casi studio – strategie e modalità per affrontare il mercato del lavoro da “protagonisti”. Due ore di formazione confronto durante le quali offrire una panoramica sulla nuova programmazione di fondi per start-up, impresa e nuove professioni. A seguire ai partecipanti interessati il dott. Baldaro offrirà consulenze dedicate.

L’iniziativa è uno dei tati appuntamenti promossi all’interno dell’Hub “In Movimento”, un luogo inclusivo voluto da MCL Messina e dedicato ai ragazzi dove generare azioni impattanti, favorire l’occupazione, la cittadinanza attiva e lo sviluppo con un occhio attento alle fragilità e l’impegno sociale.