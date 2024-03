Messina, aperta un'inchiesta per la morte della 70enne in via Santa Cecilia: qualche giorno prima era stata controllata al Piemonte

C'è un'inchiesta sulla morte improvvisa della 70enne avvenuta in strada l'8 marzo all’incrocio fra via Santa Cecilia e via dei Mille. Una tragedia in pieno centro che ha destato molta impressione. La donna a metà febbraio era stata sottoposta ad alcuni controlli medici al Piemonte perché accusava dei sanguinamenti, ma a quanto pare gli esami, tra cui una Tac, non avevano evidenziato patologie. L'inchiesta, allo stato contro ignoti, è gestita dalla pm Anna Maria Arena, che ha gia affidato l'incarico per l’autopsia. Sono stati i familiari della 70enne a presentare un esposto in Procura, chiedendo che si accertino eventuali responsabilità mediche.

L'8 marzo, intorno a mezzogiorno, la 70enne ha avuto un malore proprio mentre stava per risalire sulla sua vettura, parcheggiata in via Santa Cecilia. Ha perso molto sangue e probabilmente l’emorragia le è stata fatale. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e alcuni agenti delle Volanti e della Polizia municipale, ma purtroppo la tregedia si è consumata in pochi minuti.