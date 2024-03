Messina, Amam e Comune al lavoro per gestire il distacco idrico di venerdì

AMAM e Comune di Messina sono già al lavoro al piano operativo e di supporto alla cittadinanza, in vista del quarto distacco idrico programmato per venerdì 15 marzo, al fine di consentire gli interventi strutturali per la mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo.

I dettagli tecnici dei lavori e quelli organizzativi al fine di mitigare i disagi alla cittadinanza saranno comunicati domani alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino, a palazzo Zanca. Ad illustrare i contenuti, presente il sindaco Federico Basile, cui prenderà parte il direttore generale del Comune Salvo Puccio, sarà la presidente di AMAM Loredana Bonasera unitamente ai componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale della SpA Pierfrancesco Donato; e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli per i dettagli relativi all’attivazione del COC comunale.