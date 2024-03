La passione di un autotrasportatore di S. Agata per lo spettacolo e per i social

Una passione per gli autotrasporti ma anche per lo spettacolo. Francesco Merlino titolare della ditta di autotrasporti “Merlino” di Sant’Agata Militello è riuscito ad unire le sue passioni grazie al suo lavoro: la sua ditta, infatti, di norma trasporta auto per conto di Mediaset e di altre aziende importanti in svariate città italiane. Grazie al suo lavoro Francesco è così entrato in contatto con tantissimi personaggi dello spettacolo da Jerry Scotti ai conduttori di Striscia la Notizia, Roberto Lipari e Sergio Friscia. E per tutti una foto ricordo che Merlino inserisce con puntualità sul suo profilo social.