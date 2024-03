Comune di Messina, Giovanni Amante è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza

Con 17 preferenze Giovanni Amante stato eletto dal consiglio comunale come nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Messina. Nella votazione a scrutinio segreto ha ottenuto 12 voti Anna Murdaca, nessuna per Carmelo Cupito’. 49 anni, assicuratore e sacerdote ortodosso, è stato sostenuto soprattutto dal gruppo di maggioranza politica.

Il Centrodestra, che ha perso qualche voto, nel segreto dell’urna, ha sostenuto la professoressa Murdaca. “La prima cosa che vorrei fare sarà quella di visitare i centri che ospitano i minori migranti” ha detto il nuovo garante appena eletto. Ieri si era ritirato Piero Chillè