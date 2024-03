La comunità islamica di Messina: "Il nostro Ramadan occasione di pace e dialogo religioso"

Si apre oggi, per tutti i musulmani, il sacro mese del Ramadan. E in quest’occasione, come è avvenuto negli ultimi anni, Iman Sadeq, coordinatrice della Comunità islamica di Messina, lancia un bellissimo messaggio di pace, condivisione e fratellanza alla città dove lei, e tanti altri, sono stati protagonisti di processi di integrazione e di dialogo interreligioso.

«Ha inizio il sacro mese del Ramadan – scrive Iman –. Il cosiddetto periodo del digiuno che va dall’alba, sino al tramonto. Un mese in cui ci auguriamo di ricevere i benefici spirituali promessi, quali l’amore, la libertà e l’unità, affinché possano illuminare il nostro cammino. Ancorare le nostre azioni a questi valori, vuol dire riuscire a migliorare la nostra Comunità umana. L’impronta del Ramadan di quest’anno, verterà sulla costruzione di una Pace duratura e perenne tra i popoli e le nazioni. Giorno dopo giorno, assistiamo imponenti, all’orrendo massacro quotidiano di bambini, donne e uomini a Gaza. Nello stesso tempo, però, continua da ben oltre due anni la guerra in Ucraina. Volenti o no, siamo tutti coinvolti in questa crudeltà.

Pertanto noi dirigenti delle Comunità abbiamo il dovere morale, etico e ancor prima di quello religiosa, della tutela della vita umana, come principio cardine delle fedi cristiano-islamico. Ed è per questo motivo che, il dialogo interculturale, oggi, è necessario quanto importante affinché possa prevaricare il riconoscersi appartenenti allo stesso genere umano pur nella diversità. Questi giorni dedicati al digiuno, alla preghiera e all’elemosina, siano anche una ulteriore occasione per rafforzare legami di amicizia tra Cristiani e Musulmani, per testimoniare la forza che i valori spirituali hanno per la vita della nostra società, per essere artigiani di pace con rinnovato impegno. Soprattutto in questo prolungato periodo di sofferenza, che esige da tutti noi gesti di umana fraternità. l’Italia ancora una volta in prima linea per salvare vite, anche nei casi più disperati e drammatici gli italiani non si sono mai tirati indietro.

Il Ramadan – prosegue Iman Sadeq – anche questo anno coincide con la Santa Pasqua, ove il Papa ha parlato al cuore degli uomini sia cristiani che musulmani, con l’obiettivo di essere vicini gli uni con gli altri in questi tempi bui in cui tanto male si abbatte sulla Terra, ricordandoci di esser tutti uguali. Quest’anno destino ha voluto che il Ramadan sia tempestivamente ravvicinato alla Festa internazionale della donna, quasi a voler marcar ancora di più il ruolo delle donne nella società ed i loro diritti ancora calpestati. Ed una benedizione a tutte quelle donne vittime di violenza o da parte del compagno, o del datore di lavoro o, addirittura, dalla guerra. Io da donna, lavoratrice, moglie e madre le incoraggio a lottare ogni giorno per raggiungere i loro sogni, escludendo dalla loro vita ogni sorta di ostacolo».

Un messaggio, dunque, che racchiude un ventaglio di temi e di destinatari e che ci riconduce all’essenza dei rapporti all’interno della nostra grande comunità messinese.