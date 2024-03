Il “miraggio” del Postamat a Rometta Marea e Pace del Mela. Petizioni e appelli dei sindaci

Al via la petizione popolare promossa con l'obiettivo di risolvere la questione Postamat. Nel testo del documento viene precisato: «A Rometta Marea vivono oltre 5000 residenti, ma in estate e nei fine settimana è abitata da non meno di 25.000 utenti, provenienti prevalentemente da Messina. Nel Comune non vi è nessun sportello bancario e l'Ufficio postale di Rometta, dista oltre 13 km. Da notevole tempo - viene puntualizzato nel testo della petizione - l'unico sportello postale presente è dotato di un obsoleto e antiquato Atm Postamat. Tante sono state le richieste effettuate dall'Amministrazione Merlino e dagli utenti, finalizzate ad ottenere l'indispensabile idoneo servizio e anche gli impegni formali assunti dai responsabili di Poste Italiane, in ultimo anche nei confronti del presidente della Repubblica. Infatti Poste Italiane, con nota del 21 aprile 2023, ha rassicurato Mattarella che sarebbe stata effettuata la sostituzione del vecchio Atm situato nei pressi dell'ufficio postale di Rometta Marea con uno di nuova generazione. Nonostante ciò, nulla è stato fatto». Il sindaco, Nicola Merlino e il Comitato cittadini portano avanti questa battaglia da molto tempo e senza sosta. La raccolta firme rappresenta adesso un ulteriore provvedimento intrapreso al fine di risolvere il problema.

E la musica non cambia a Pace del Mela, in relazione allo sportello automatico dell'ufficio postale di via Della Regione e alla protesta dei cittadini in tal senso. Adesso è pervenuta una nota dell'azienda in cui si legge: «Poste Italiane si scusa con i clienti per i disagi e li informa che l’Atm Postamat di Pace del Mela non è riparabile a causa di componenti tecnici non sostituibili. L’Azienda sta lavorando a un nuovo piano di approvvigionamenti, ma al momento non si conoscono le tempistiche per l’eventuale sostituzione dello sportello di via della Regione».