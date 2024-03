Paura a Messina per il forte vento che sta colpendo la città in queste ultime ore. Un grosso ramo si è staccato da un albero in pieno centro città, più precisamente, in piazza Annibale Di Francia ed è finito sopra un furgoncino.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale. Per fortuna non si registrano feriti e non si riscontrano grossi disagi alla circolazione.

Sul posto è atteso anche l'arrivo dei vigili del fuoco.