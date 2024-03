Messina, la truffa del falso sondaggio Conad: l'azienda mette in guardia i clienti

È in piena evoluzione e si aggiorna costantemente il panorama delle truffe che si nutrono del cosiddetto phishing. Le caselle di posta elettronica di molti messinesi sono invase, da qualche giorno, da mail fake per conto di Conad, ma che con la nota catena di supermercati non hanno nulla da spartire. Che si tratti di un raggiro bell’e buono lo si evince dall’analisi del messaggio contenuto, pieno zeppo di errori. «Gentile cliente Conad», si legge, «vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovo di zecca set Tupperware Modular Mates da 36 pezzi! Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Conad». E ancora: «Attenzione! Questa offerta di sondaggio scade oggi, 8 Marzo 2024». Quindi, a seguire, il link con la dicitura «Inizia il sondaggio».

Ma è proprio Conad a mettere in guardia i clienti: «Circolano in rete (via email e anche all’interno di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp) attività di raccolta dati (phishing) non autorizzate da Conad che utilizzano però il nome e il marchio Conad e promettono buoni sconto nei punti vendita o altri vantaggi economici. Attenzione! Le comunicazioni fanno riferimento a siti che sembrano, ma non sono di proprietà di Conad. Conad non è coinvolta in queste operazioni. Gli unici concorsi e operazioni ufficiali e autorizzate sono quelle che vengono promosse all’interno di questo sito e supportante da regolamenti ufficiali. Tutte le offerte personalizzate che inviamo tramite email o sms contengono sempre il numero della tua Carta Insieme, se manca questa informazione, ignora e cancella la comunicazione».