Il vento flagella Messina: "Loculi danneggiati e bare scoperchiate". A Cumia crolla la recinzione del cimitero FOTO | VIDEO

Il forte vento che sta flagellando la città di Messina ha causato danni anche al cimitero di Cumia, dove proprio il vento ha causato il crollo di un vecchio muro perimetrale. "Il crollo - spiega l'assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli - ha danneggiato alcuni loculi e scoperchiato alcune bare. Il Comune però sta già intervenendo per mettere in sicurezza l'area con le squadre della polizia mortuaria e conta di ripristinare la situazione in tempi brevi".

Nella zona c'è stato un sopralluogo della protezione civile che ha comunicato che domani dovrà intervenire anche l'Asp.