Truffe agli anziani a Messina, prosegue il ciclo degli incontri con i carabinieri

Nell’ambito degli incontri volti alla sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, prosegue l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina verso le persone più vulnerabili. Martedì scorso, presso la sede del centro diurno del Comune di Alì Terme, alla presenza del vice Sindaco Ing. Antonio Melato e dell’Assessore alle Politiche e Sociali Rita Cicala, i Carabinieri della locale Stazione, rappresentati dal Comandante Maresciallo Maggiore Massimiliano Tarascio, hanno tenuto un incontro che ha visto la partecipazione di oltre 30 anziani.

Nel corso dell’iniziativa, attraverso esempi concreti, il sottufficiale relatore ha spiegato ai presenti come difendersi dalle truffe e dai raggiri più ricorrenti, descrivendo le tecniche truffaldine maggiormente adottate dai malviventi, che spesso inducono in errore i malcapitati, fornendo, al contempo, utili raccomandazioni e suggerimenti. A supporto è stato distribuito un vademecum realizzato ad hoc, non solo sulle tecniche di truffa più diffuse e le buone norme di comportamento, ma anche per rassicurare e consolidare un clima di fiducia e sicurezza.