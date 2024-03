Gualtieri Sicaminò, condannata solo una delle due maestre

Si conclude con una condanna ed un’assoluzione il processo di primo grado alle due maestre in servizio fino al 2019 nella scuola materna di Gualtieri Sicaminò. Fatti che hanno generato il procedimento giudiziario per maltrattamenti aggravati di due minori che frequentavano la stessa scuola materna e che erano stati loro affidati per «ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia». Episodi che si sarebbero verificati tra il dicembre 2017 e febbraio 2018 e che nel 2019 comportarono il rinvio a giudizio delle due educatrici. Giovedì sera la giudice monocratica del Tribunale di Barcellona, Noemi Genovese, ha emesso la sentenza di primo grado. La condanna, previa riqualificazione da parte della giudice dell'originario reato di maltrattamenti e lesioni, nel reato meno grave di “abuso dei mezzi di correzione”, è stata decisa per la maestra Graziella Dora Terranova, 67 anni. Nei confronti della stessa educatrice è stata decisa anche la condanna al risarcimento dei danni da stabilire in sede civile nei confronti della genitrice dei due minorenni maltrattati, uno dei quali affetto da grave patologia, nonché al pagamento delle spese di costituzione della parte civile patrocinata dagli avvocati Alfio Chirafisi, Giuseppe Coppolino e Stefano Olivo. La stessa donna è stata assolta da una seconda imputazione “perché il fatto non sussiste”.

Assoluzione nel merito invece per i due reati contestati per la seconda maestra, Giuseppa Sciotto 73 anni, alla quale si contestava di non essere intervenuta per fermare la sua collega. Entrambe le maestre sono state difese dagli avvocati Tommaso Calderone e Carmelo Monforte. Assai diversa era stata la valutazione della pm d'udienza Rita Lazzara, che aveva chiesto per entrambe le imputate la condanna: 3 anni di reclusione per Terranova e 2 anni e 6 mesi per la sua collega Sciotto.