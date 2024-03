A Messina nasce la Sezione dell’Associazione nazionale decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde”

Il presidente dell’Associazione nazionale Decorati di medaglia d’oro “Nastro Verde”, ammiraglio di divisione Francesco Maria De Biase, su proposta del Coordinatore interregionale - S.Ten. Cav. Uff. Domenico Lombardo -, sentito il Consiglio direttivo nazionale, che ne ha espresso piena condivisione con approvazione unanime, ha istituito a Messina la Sezione dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde” con decorrenza operativa, in tutta la Provincia, dall'1 gennaio 2024, nominando Commissario Straordinario il Ltn. c.s. CC Cav. Michele Sparicio. Il 22 febbraio 2024 l’Assemblea dei soci convocata dal suddetto Commissario Straordinario ha proceduto alla consultazione elettorale per la formazione del Consiglio Direttivo. Per il primo mandato, al timone della neonata Sezione, l’Assemblea ha eletto quale presidente il Ltn. c.s. CC. Cav. dr. Michele Sparicio, V. presidente il Cap. di Fregata Michele Niosi, Consiglieri il S.Ten. Michele Calì’, il S.Ten. Giuseppe La Fauci ed il Ltn. Angelo Sorace. Il 1° Ltn. Roberto Pasceri è stato nominato segretario. Al momento la Sezione conta oltre 50 iscritti, con numero in crescita.

L’ Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde” è stata costituita a Como nel 1969 ed ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero della Difesa con decreto del 18 agosto 1998, in base allo Statuto del 25 marzo 1998. E’ un’Associazione d’Arma apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro. E’ articolata su tutto il territorio Nazionale con 22 Sezioni e 12 Delegazioni. Al momento è Presieduta dall’Ammiraglio di Divisione Francesco Maria DE BIASE. L’associazione è composta da appartenenti alle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato in Servizio ed in congedo (Esercito Italiano, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed ex Corpo delle Guardie di P.S.) decorati della Medaglia Mauriziana. L’Onorificenza è stata istituita dal Re Carlo Alberto, con Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1839, con il nome di “Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri”. Nel dopoguerra, svincolata dall’Ordine Mauriziano, rimasto ai Casa Savoia, con legge del 7 maggio 1954, prima, e 8 novembre 1956 dopo, si è dato origine all’attuale Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana con l’appellativo “Nastro Verde” (derivante dall’ordine mauriziano e più esattamente dall’ex ordine di San Lazzaro).