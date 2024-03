Tragedia a Messina, ha un malore mentre sta per salire in auto: morta una 70enne

Tragedia questa mattina intorno a mezzogiorno per la morte improvvisa di una donna all’incrocio fra via santa Cecilia e via dei Mille.

Secondo la prima ricostruzione la settantenne ha avuto un malore proprio mentre stava per risalire sulla sua vettura parcheggiata in via Santa Cecilia. Ha perso molto sangue e probabilmente l’emorragia le è stata fatale. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 ma anche gli uomini della polizia di Stato e della polizia municipale ma purtroppo non c’era più nulla da fare per la donna. Il traffico è stato deviato sulle strade limitrofe per diverso tempo.