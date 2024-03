Stasera torna Scirocco su Rtp: focus su diritti negati e sulla condizione delle donne in carcere

Torna alle 20, 30 su Rtp Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi. Si parlerà di diritti delle persone private della libertà personale ma anche della condizione della donna che, in carcere, vive spesso in condizioni ancora più difficili rispetto all'uomo. Previsti collegamenti in diretta condotti da Tiziana Caruso con la casa famiglia gestita dal Cirs che dà ospitalità in modalità protetta a donne che fuggono da uomini violenti e carcerieri. In studio la presidente del tribunale di sorveglianza Francesca Arrigo, l' avvocato Bonaventura Candido rappresentante di Nessuno Tocchi Caino, Antonella Russo consigliera comunale del PD, Daniela Ursino, direttore artistico del teatro piccolo Shakespeare, Marco Italiano, psicoterapeuta. Alessandra Calafiore, assessore comunale ai Servizi sociali.