Rocambolesca fuga dal carcere di Barcellona: detenuto acciuffato dentro un cortile. Tre feriti

Detenuto palermitano “dimenticato” nella sala attigua alle teleconferenze, riesce a fuggire dal carcere ricorrendo ad un espediente, ma viene riacciuffato poco dopo nel cortile di un condominio nel quale si era introdotto nella speranza di sfuggire ai tre agenti che allertati per tempo gli davano la caccia.

L'episodio caratterizzato da una fuga improvvisata e non premeditata è avvenuto nella mattinata di mercoledì. Infatti il detenuto palermitano che era rinchiuso nel V Reparto della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, era stato prelevato per partecipare in collegamento video da remoto ad una udienza di un processo penale che lo riguardava. Una volta cessato il collegamento in teleconferenza, l'uomo è stato riportato nell'attigua sala di sicurezza in attesa di essere trasferito di nuovo in cella. A quanto pare la sala di sicurezza non sarebbe stata rinchiusa per come previsto e ciò avrebbe consentito allo stesso detenuto di mimetizzarsi, spostandosi in altre zone della stessa Casa circondariale. Poi si sarebbe appostato in una zona vicina ad una delle porte carraie dalla quale transitano gli automezzi di scorta per i trasferimenti momentanei degli stessi detenuti.