Sopralluogo al Papardo di Messina, l'on. Antonio De Luca: “Occorre qualificare l'ospedale come DEA di secondo livello”

In particolare, il Commissario Di Blasi ha evidenziato che, entro un mese, i lavori del pronto soccorso saranno finalmente ultimati, sottolineando anche la necessità di potenziare il triage, aumentare i posti letto per le emergenze psichiatriche, come i TSO, perché dovrebbero essere 23, ma sono disponibili soltanto 10.

Nel corso di questo sopralluogo, che ha visto un proficuo dialogo con il commissario Catena Di Blasi , il direttore Giuseppe Trimarchi , il primario del reparto, Fabio Parducci , le rappresentanze sindacali e con diversi lavoratori, è stato possibile fare un bilancio dello stato in cui si trova attualmente la struttura e delle esigenze per migliorarla ulteriormente.

Il prof. Parducci ha poi illustrato alcuni dati sugli accessi annuali al pronto soccorso, evidenziando anche alcuni punti di forza del reparto, come ad esempio la “sala rosa” per le vittime di violenza di genere e l’imminente ampliamento che prevede 7 posti letto in più, le zone dedicate all'isolamento, gli spazi dedicati alla nuova tac e alla radiologia, le nuove terapie semintensive e intensive che saranno presto messe in funzione e l'obiettivo di mettere al centro il paziente durante le attività di cura.