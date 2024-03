Messina, lavori al parcheggio "Fosso": chiuso dalle 19 di oggi. In seguito non varranno pass e "gratta e sosta" TUTTE LE NOVITA'

Dalle ore 19 di venerdì 8 marzo al piano inferiore del parcheggio “Fosso” saranno temporaneamente vietati l’accesso e la sosta per lavori di pulizia straordinaria. Atm spa ha già affisso i cartelli che avvisano gli utenti che gli stalli dovranno essere lasciati liberi al fine di consentire l’esecuzione degli interventi programmati.

A breve, anche il “Fosso” di via La Farina diventerà completamente automatizzato. I dispositivi elettronici installati regoleranno l’accesso e l’uscita delle auto tramite sbarra automatica. Continua, dunque, il processo di innovazione tecnologica fortemente voluto dall’attuale governance di Atm Spa e reso possibile grazie ai fondi europei del Pon Metro 2014 -2020 intercettati dal Comune di Messina, che ha individuato l’Azienda Trasporti come soggetto beneficiario del finanziamento .

Contestualmente all’attivazione del sistema automatizzato saranno introdotte una serie di novità per la sosta: il parcheggio modulare di via La Farina , che sorge in prossimità del viale San Martino e nelle vicinanze della Stazione Centrale di Messina e delle fermate di bus e tram, non rientrerà più tra le Ztl e, al suo interno, non sarà più possibile utilizzare né il pass residenti né i gratta e sosta. Atm spa ricorda inoltre che nei 180 stalli del suddetto parcheggio l’abbonamento MoveMe non è valido.