Messina, è morto Antonino Caristi: l'anziano era stato investito da un'auto e trascinato per 20 metri

Non ce l'ha fatta Antonino Caristi, l'88enne investito da un'autovettura il 19 febbraio scorso mentre attraversava la strada sulla via Consolare Pompea all'altezza di S. Agata. L'anziano è morto nella Rianimazione dell'ospedale Papardo dov'era ricoverato. Il pedone, centrato da una Chevrolet Matiz, condotta da un 67enne, era stato sbalzato ad una ventina di metri di distanza dal punto dell'impatto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'88enne è stato trasportato in ambulanza al Papardo in codice rosso.

Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la Sezione infortunistica della polizia municipale coordinata dall'ispettore capo Giovanni Arizzi. Sull'incidente la Procura ha aperto un fascicolo indagando il conducente dell'auto che ora dovrà rispondere di omicidio stradale. Si tratta del terzo pedone ucciso a Messina in poche settimane. Il 14 febbraio un 84enne investito sul viale Boccetta, quindi la suora 82enne travolta in via Cesare Battisti ed infine oggi il decesso dell'88enne di S.Agata.