Messina, auto contro un albero dello spartitraffico: il conducente ferito si allontana a piedi

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa sera a Messina, in via Garibaldi.

Per cause ancora da accertare, una Fiat Punto guidata dall'uomo si è schiantata contro un albero dello spartitraffico, di fronte alla Farmacia Centrale. L'impatto è stato violento e la vettura ha riportato danni ingenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l'uomo ferito si sarebbe allontanato a piedi prima del loro arrivo. La Polizia Municipale sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

E' intervenuta anche la Polizia che sta indagando per capire se l'uomo si sia allontanato a piedi per lo shock o per altri motivi.

In aggiornamento