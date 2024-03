Il messinese Sebastiano Faramo esperto legale dell'Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

L’avvocato Sebastiano Faramo del Foro di Messina è stato selezionato quale avvocato esperto di Diritto Informatico dall’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica (A.R.I.T.) con sede a Palermo, ente strumentale istituito dalla Regione Sicilia con Legge Regionale n. 9/2023 per promuovere e coordinare la transizione al digitale delle Pubbliche Amministrazioni presenti sull’intero territorio siciliano, dando attuazione alle direttive e agli obiettivi prefissati dal PNRR e dall’Agenda PA Digitale 2026.

L’A.R.I.T. , quindi, dovrà guidare il grande processo di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni siciliane, coordinandone le attività nel percorso di attuazione del “Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione” predisposto dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la transizione digitale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’avvocato Faramo nel prossimo biennio, quindi, avrà il compito di fornire supporto legale all’A.R.I.T. nelle attività e nei servizi che dovranno essere avviati per promuovere il collegamento di tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni Regionali e coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse Pubbliche Amministrazioni presenti sull’intero territorio siciliano, in attuazione della normativa contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e nelle Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).