A colloquio col giudice, anzi no. E finisce in carcere: l'incredibile vicenda di un 37enne a Messina

Incredibile la vicenda che ha coinvolto un 37enne - si legge in una nota del suo legale di fiducia, l’avvocato Valerio Antonio Miserendino - sottoposto contemporaneamente alla misura alternativa della detenzione domiciliare ed alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo - spiega il legale -, veniva convocato dal magistrato di sorveglianza per un colloquio, ma non poteva recarsi poiché ristretto per altra causa e privo di autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione da parte del giudice della misura cautelare. Avvertiti i carabinieri dell’impossibilità a presenziare all’invito, questi, su indicazione di un funzionario dell’ufficio che aveva disposto la comparizione del giovane, gli veniva comunicato che non era necessario che si recasse al colloquio, e che ne sarebbe stato fissato un altro nei prossimi giorni. Tuttavia - prosegue il legale -, del tutto inaspettatamente, nel pomeriggio stesso, il 37enne finiva in carcere su disposizione del medesimo magistrato di sorveglianza che aveva disposto la sua comparizione poiché aveva disatteso il suo invito a comparire.