Messina, per un guasto al pantografo il tram resta fermo due d'ore

L'Atm spa comunica che il servizio tranviario ha ripreso a funzionare regolarmente. Intorno alle 13, un guasto al pantografo di una vettura, avvenuto alla Stazione Centrale, ha reso necessaria la temporanea sospensione delle corse, ma già prima delle ore 15 il tram è tornato in servizio. Non sono mancati i disagi per gli utenti vista l'ora di punta in cui si è registrato il disservizio