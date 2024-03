Messina, lavori al parcheggio "Fosso": chiuso dalle 19 di domani. In seguito non varranno pass e "gratta e sosta" TUTTE LE NOVITA'

Dalle ore 19 di venerdì 8 marzo al piano inferiore del parcheggio “Fosso” saranno temporaneamente vietati l’accesso e la sosta per lavori di pulizia straordinaria. Atm spa ha già affisso i cartelli che avvisano gli utenti che gli stalli dovranno essere lasciati liberi al fine di consentire l’esecuzione degli interventi programmati.

A breve, anche il “Fosso” di via La Farina diventerà completamente automatizzato. I dispositivi elettronici installati regoleranno l’accesso e l’uscita delle auto tramite sbarra automatica. Continua, dunque, il processo di innovazione tecnologica fortemente voluto dall’attuale governance di Atm Spa e reso possibile grazie ai fondi europei del Pon Metro 2014 -2020 intercettati dal Comune di Messina, che ha individuato l’Azienda Trasporti come soggetto beneficiario del finanziamento .

Contestualmente all’attivazione del sistema automatizzato saranno introdotte una serie di novità per la sosta: il parcheggio modulare di via La Farina , che sorge in prossimità del viale San Martino e nelle vicinanze della Stazione Centrale di Messina e delle fermate di bus e tram, non rientrerà più tra le Ztl e, al suo interno, non sarà più possibile utilizzare né il pass residenti né i gratta e sosta. Atm spa ricorda inoltre che nei 180 stalli del suddetto parcheggio l’abbonamento MoveMe non è valido.

Le tariffe, saranno equiparate a quelle del “Cavallotti” e di “Villa Dante” e ripartite nel seguente modo: la tariffa oraria sarà di € 1,00 tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00; la tariffa notturna € 2,00 dalle 20:00 alle 7:00 (tutto il periodo); tariffa mezza giornata € 5,00, dalle 7:00 alle 15:00 oppure dalle 13:00 alle 21:00; tariffa giornaliera € 9,00, tutti i giorni h 24; tariffa 3 giorni € 25,00 (senza limiti di orario); tariffa 7 giorni € 55,00 (senza limiti di orario).

L’accesso delle auto elettriche sarà totalmente gratuito e avverrà tramite la lettura della targa, purché i proprietari siano muniti di apposito contrassegno rilasciato da Atm Spa.

Per qualsiasi necessità, gli utenti potranno mettersi in contatto con un operatore dell’Azienda Trasporti di Messina semplicemente premendo il pulsante di chiamata posto all’ingresso del parcheggio. Il servizio sarà attivo tutti i giorni H24.