Messina, da un edificio fatiscente alla Casa Museo

Dal gennaio 2023 al marzo 2024. Da una delibera a un’altra. E il sogno della nuova “Casa Museo di Antonello” va prendendo sempre più corpo. All’inizio dell’anno scorso, la Giunta Basile approvò la proposta, presentata dal sindaco e dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso, di inserire tra i progetti di opere pubbliche (Fondi Pon Metro Plus 21-27) la realizzazione del “Museo Antonelliano-Casa Museo Antonello”. Un Museo virtuale e interattivo, con tecnologie “Ict” (le più innovative nel mondo della comunicazione), processi avanzati della realtà aumentata (sala immersiva) e un percorso che ripercorre tutte le tappe principali di uno dei più grandi artisti del XV secolo in Europa. Già nel 2021 – con un’altra delibera di indirizzo, proposta dall’allora sindaco Cateno De Luca, dalla vicesindaca Carlotta Previti e da Enzo Caruso – era stato individuato anche il luogo dove ubicare la Casa Museo: via Monsignor Bruno, alle spalle del PalAntonello. Lì sorge un edificio, l’ex Ismig, ridotto in condizioni fatiscenti. Si tratta, dunque, anche di un’operazione di rigenerazione urbana, di quelle che servono a qualificare un’area dall’importante significato storico per Messina (era, infatti, l’antico quartiere dei Sicofanti, dove il pittore messinese visse e lavorò).

Adesso si attende che la nuova delibera passi in Giunta e che il progetto, al quale sta lavorando in qualità non solo di progettista ma anche di responsabile unico del procedimento l’architetto Carmelo Celona, segua il suo iter, ottenendo tutte le autorizzazioni del caso, prima fra tutte quella della Soprintendenza ai Beni culturali che ovviamente svolgerà un ruolo prezioso, insieme con il Comune.