Nonno Libero ospite della casa di riposo "San Nicola" di Gualtieri Sicamino

Gradita sorpresa per gli ospiti della casa di riposo di Gualtieri Sicaminò per l’inattesa visita di Lino Banfi. L’attore ha incontrato i tanti nonnini presenti tra i quali due nonnini che hanno compiuto 100 e 102 anni. Con loro nonno Libero ha fatto una scommessa: "Ci rivediamo fra 12 anni e festeggiamo insieme il mio centenario". Sfida accettata. Il titolare della struttura Giuseppe Silvestro, ha consegnato una targa ricordo a Nonno Libero con scritta la famosa frase "Una parola è troppa e due sono poche" ed ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver regalato a tutti i "suoi nonni" un'esperienza davvero unica.

"Da tempo sognavo di regalare un momento come questo ai miei nonnini che tante emozioni mi regalano ogni giorno con la loro umanità e così ho voluto ricambiare facendo loro una sorpresa davvero speciale". Alla cerimonia erano presenti anche i sindaci di Gualtieri Sicaminò, Gino Sciotto, e di Condrò, Giuseppe Catanese, l'assessore del Comune di Milazzo, Roberto Mellina, Giovanni Mangano, Presidente dell'Area Marina Protetta e Giuseppe Maimone.