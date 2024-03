Curioso a Messina, auto contro un albero sulla circonvallazione: ferma ancora lì dopo una ventina di giorni

Diversi giorni fa lo schianto contro un grosso albero dopo aver affrontato la curva della circonvallazione nel tratto che va dal rione Ogliastri verso San Licandro, all'altezza della rampa di Piazza Castronovo. Un incidente che non balzò in cronaca dal momento che, fortunatamente, non dovrebbe aver causato gravi conseguenze a chi era alla guida. Il fatto curioso, adesso, trascorsa una ventina di giorni da quell'incidente, è che l'auto di grossa cilindrata (ed anche di valore importante) sia ancora li ferma senza che nessuno l'abbia rimossa. Anzi, da qualche giorno, l'impressione è che sia stata "parcheggiata" all'interno degli stalli bianchi.