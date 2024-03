Beccato a San Pier Niceto con 57 dosi di ecstasy e anfetamine: ai domiciliari 24enne messinese

Un 24enne messinese è stato arrestato nei giorni scorsi a San Pier Niceto dai Carabinieri della locale Stazione, noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto durante un'operazione di controllo del territorio, quando una pattuglia ha notato un veicolo con cinque persone a bordo procedere in modo sospetto. I militari hanno fermato il veicolo per identificare gli occupanti.

Durante la perquisizione, uno dei passeggeri ha mostrato comportamenti insoliti, rafforzando i sospetti dei Carabinieri. La ricerca ha portato al rinvenimento di uno spinello di marijuana e oltre 30 grammi di diverse sostanze stupefacenti, tra cui chetamina, ecstasy e anfetamine, divise in 57 dosi. Il materiale è stato sequestrato e inviato al R.I.S. di Messina per l'analisi di laboratorio.

Dopo le formalità di rito, il 24enne è stato portato in caserma e successivamente posto agli arresti domiciliari presso la sua residenza su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.