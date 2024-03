Al Policlinico di Messina gli specializzandi in Pediatria donano il sangue: è una catena di solidarietà

Quindici donazioni di sangue stamattina e altre 12 sono già in programma per domani. È il primo risultato della campagna avviata oggi dall’AOU “G. Martino” di Messina “Insieme ci formiamo. Insieme Cresciamo, Insieme Doniamo”, l’iniziativa che ha visto protagonisti i giovani medici in formazione dell’Università di Messina che si stanno specializzando in Pediatria.

Un’occasione di condivisione e anche di informazione e cultura per valorizzare con un gesto concreto un’attività che è indispensabile ogni giorno per assicurare le cure ai pazienti.

Un’idea promossa dalla dott. ssa Pina Quartarone, neonatologa, attiva sostenitrice della donazione di sangue, subito accolta con entusiasmo dalla dott.ssa Eugenia Quartarone, direttrice dell’UOC di Medicina Trasfusionale e dalla prof.ssa Eloisa Gitto, direttrice della Scuola di Specializzazione in Pediatria. L’obiettivo è quello di innescare una catena virtuosa di solidarietà che possa coinvolgere anche gli altri colleghi con l’auspicio che ogni giorno vi siano un numero sempre più elevato di donazioni per contrastare la cronica carenza di sangue. Alla giornata di oggi, molto partecipata, hanno aderito specializzandi del primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno che già nei giorni scorsi avevano eseguito i preliminari, esame necessario per poi effettuare la donazione.