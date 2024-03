Spadafora, al via la costruzione del nuovo liceo scientifico “Galileo Galilei”

Stamani, alla presenza del Direttore Generale e Dirigente della IV Direzione “Edilizia” della Città Metropolitana di Messina Salvo Puccio e del Sindaco del Comune di Spadafora Tania Venuto è stato dato l'avvio alla fase realizzativa della costruzione del nuovo liceo scientifico “Galileo Galilei” con la consegna dei lavori alla Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. - Società Cooperativa in sigla "Conscoop" di Forlì.

“Si comunica la soddisfazione del Sindaco Metropolitano, Federico Basile, lieto per l'avvio di un progetto pensato, avviato e proposto dalla Città Metropolitana di Messina. Dopo aver ottenuto il finanziamento e definito l’iter progettuale – ha dichiarato il Direttore Generale Puccio - adesso si parte con i lavori che dovranno essere iniziati entro questo mese e conclusi entro marzo 2026. Si tratta di un progetto sperimentale perché viene fuori da una gara che ha realizzato il Ministero dell’Istruzione, attraverso un concorso di progettazione, e che noi abbiano utilizzato facendolo diventare progetto appaltabile mettendolo, successivamente, a gara tramite accordo di programma con Invitalia”.

Il Sindaco di Spadafora Tania Venuto ha ringraziato la Città Metropolitana di Messina per l’impegno profuso nel reperire i fondi e nel realizzare il percorso tecnico-amministrativo che permetterà al territorio di potersi dotare di una nuova sede scolastica all’avanguardia sia dal punto di vista dell’ecosostenibilità, sia dal punto delle dotazioni infrastrutturali.

L'importo complessivo progettuale è di 5.814.586,95 euro ed è stato finanziato con Fondi PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, integrato da un co-finanziamento di 1.440.821,12 euro a valere sul bilancio della Città Metropolitana di Messina.

Allo stato attuale, il liceo scientifico “Galilei” di Spadafora, sede associata del IIS “Maurolico” di Messina, svolge le sue attività di formazione presso due diversi plessi scolastici: la sede principale, sita in via Grangiara, è di proprietà della Città Metropolitana di Messina, mentre il plesso (ex Gabelli) sito in via Acquavena, è di proprietà del Comune tirrenico che lo ha ceduto in comodato d’uso gratuito alla Città Metropolitana di Messina.