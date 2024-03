Messina, tir perde una gomma al casello di Tremestieri e centra diverse auto

Un tir in transito al casello autostradale di tremestieri, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso una gomma che si è staccata da una delle ruote del mezzo. La gomma ha quindi camminato autonomamente centrando parecchie auto che si trovavano nei pressi dello svincolo. Tanta paura, oviamente, ma per fortuna nessun ferito. Solo danni ai mezzi. Sul posto le forze dell'ordine per accertare la dinamica dei fatti con i consueti rilievi di rito. Disagi alla circolazione.