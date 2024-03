Messina, non ce l'ha fatta la suora 82enne ferita nell'incidente di venerdì scorso in via Cesare Battisti

Ha lottato tra la vita e la morte per 72 ore circa. Ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Non ce l'ha fatta Alberta (all'anagrafe Carmela Giuzio), la suora di 82 anni, vittima di un incidente avvenuto venerdì scorso a Messina sulla via Cesare Battisti poco prima dell'istituto Jaci.

La vittima è stata centrata in piano da una Opel Mokka condotta da una 55enne messinese. L'anziana era stata trasportata in ambulanza al Piemonte dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.