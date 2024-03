Caprileone, tenta di accoltellare ausiliari traffico per una multa: arrestato un 66enne

Calci e tentativo di accoltellamento per una multa. Agenti del commissariato di Sant'Agata di Militello hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un sessantaseienne di Rocca di Caprileone che a luglio ha aggredito a calci e tentato di colpire con un coltello due ausiliari del traffico in servizio a Caprileone. I due agenti in quella circostanza avevano notato la sua auto in sosta su un marciapiede e chiesto al proprietario di spostare il veicolo.

Al suo rifiuto, gli ausiliari ha iniziato a compilare un verbale di contestazione di sanzione amministrativa, venendo però offesi pesantemente e successivamente aggrediti. Dopo i calci, l’uomo ha estratto un coltello e cercato di colpire uno dei due agenti. Solo il tempestivo intervento del collega e di un poliziotto libero dal servizio, ha impedito conseguenze più gravi. Gli agenti del Commissariato di Sant'Agata di Militello hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale e il sessantaseienne è stato condotto a casa in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.