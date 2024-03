Un messinese nominato consigliere del ministro delle Imprese e del Made in Italy

Il messinese Pietro Celi, con una lunga carriera nella pubblica amministrazione, è stato nominato consigliere del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il Ministro ha così scelto di avvalersi del contributo di particolare professionalità e qualificata esperienza del dott. Celi, già dirigente generale dello stesso ministero.

Il ruolo, nello specifico, sarà quello di Consigliere esperto per le attività connesse con la realizzazione di appositi sportelli territoriali (ora anche Case del made in Italy) in raccordo con le economie dei territori, per l’attuazione e la diffusione degli interventi ricompresi nelle materie di competenza del Ministero.

Tra le principali esperienze maturate in ambito ministeriale, il dott. Celi, nel 2019, è stato nominato Direttore generale dell’allora ministero dello Sviluppo Economico, direzione per le imprese radiofoniche e televisive locali.

Ancora prima, è stato componente della Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali e, nell’ambito dello stesso dicastero, ha svolto anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del MiSe.